Ein Handicap bedeutet nicht, keine Meinung zu haben

09.05.2017, 14:43 Uhr

Die Selbstvertretungsgruppe VAMOS in Markt Allhau setzt sich für die Interessen von Menschen mit Handicaps ein.

Menschen mit Handicaps haben die gleichen Rechte wie alle Menschen. Sie sollen ebenso selbst über ihr Leben bestimmen, überall mitreden und mitmachen können und vor allem ernst genommen werden und Unterstützung bekommen, wie jeder andere.Unter dem Motto "Wir vertreten und selbst" setzt sich die Selbstvertretungsgruppe VAMOS in Markt Allhau dafür ein, dass die Interessen aller Beschäftigungstherapie-Klienten bei VAMOS gehört und ernst genommen werden. Besonders wichtig ist, dass sie ihre Meinung zu Angelegenheiten offen kund tun können, von denen sie in der Arbeit betroffen sind. Monatlich hält die Gruppe ein Seminar ab, wo Fortschritte besprochen und Neuigkeiten ausgetauscht werden können. Auch in Schulen und bei Vereinen ist VAMOS aktiv.

Was sind Selbstvertreter?

Die Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter sind Frauen und Männer mit Handicaps aus den VAMOS Arbeitsbereichen. Aus jeden Bereich gibt es zwei Ansprechpersonen. Der Gesamtsprecher für alle Beschäftigungsmitarbeiter ist Manuel Vorauer aus Dechantskirchen. Gemeinsam setzen sie sich für die Recht von Menschen mit Handicaps ein.Weitere Infos: www.vereinvamos.at Kontakt: selbstvertretung@vereinvamos.at