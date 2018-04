Eine bessere Sicht auf die Kunst der Malerei

29.04.2018, 21:50 Uhr

Bis einschließlich 9. Juni zeigt die Fürstenfelder Galerie Gölles einen neuen Werkkomplex von Alois Moosbacher.

Wenn es einer versteht, sich in der Sprache der Malerei auf das Vielfältigste auszudrücken, dann ist es Alois Mossbacher - bereits seit den 1980-ern einer der international gefragtesten und renommiertesten bildenden Künstler Österreichs. Derzeit beherbergt die namhafte Fürstenfelder Galerie Gölles einen neuen und wegweisenden Werkzyklus Moosbachers im Rahmen der aktuellen Ausstellung "Bessere Sicht". Die faszinierende Bilderschau gibt sureal anmutend und für den genauen Betrachter realistisch nachvollziehbar den Blick des Menschen auf die Natur und insbesondere auf den Wald sowie auf Gegenständlichkeiten frei, die in Eile, aus Ungeschick oder absichtlich zurückgelassen wurden. In teils fragmentarischen Darstellungen wie den Ästen eines Baumes, scheinbaren Farbklecksen, die als Hunde erkennbar werden oder dem Baum aus feinstem Pinsel- oder Zeichenstift kehrt in zahlreichen Bildern ein Basketball als Symbol des nicht zur Natur Gehörenden wieder. Bei der Vernissage begrüßte das Galeristenpaar Anton und Petra Gölles neben Alois Moosbacher auch Günther Holler-Schuster vom Universalmuseum Joanneum Graz, der das künstlerische Ansinnen Moosbachers näher erläuterte. Infos. www.golles.at