Er ist "der Herr über 10 Millionen Bienen"

Hochsaison in der Bienenzucht: Die WOCHE hat sich bei Imkermeister Johann Tauchmann über das heurige Bienenjahr erkundigt.



Fleißig wie die Bienen

Auf ein bisher durchaus positives Bienenjahr kann Imkermeister Johann Tauchmann aus Tautendorf bei Söchau bisher zurückblicken. Der Obmann des Bienenzuchtvereins Fürstenfeld weiß, dass es auch anders geht. Im letzten Jahr gab es durch den warmen Winter und dem Spätfrost im April nicht nur große Ausfälle durch die Varroa-Milbe, sondern auch durch die fehlende Blütentracht und der damit verbundenen Ernte zu verzeichnen."Dieses Jahr schaut es aber gut aus", freut sich der Tauchmann auf eine reiche Ernte. Aus seinem Obsthof bei Söchau entstehen nicht nur unterschiedliche Sorten- und Cremehonige, sondern auch Met, Propolis oder Gelee Royal.Ein Bienenjahr dauert gute vier Monate. Jetzt gerade herrscht Hochsaison. Bis Juni kann die Population eines starken Volkes auf bis zu 80.000 Bienen heranwachsen. Bei rund 500 Völker der 30 Mitglieder des Bienenzuchtvereins Fürstenfeld und Umgebung schwirrt es mit 40 Millionen Bienen schon ganz schön in den heimischen Bienenstöcken."Gerade ist Brutzeit. Da dreht sich bei uns alles um die Schwarmverhinderung. Die brütende Königin und das Volk brauchen Platz", erklärt Tauchmann.Kein Wunder, legt doch die royale Bienenschönheit bis zu 2.500 Eier pro Tag! Bei 130 Völkern und umgerechnet 10 Millionen Bienen, die Tauchmann derzeit in seinem Besitz weiß, also jede Menge zu tun. Je nach Tracht wird auch regelmäßig auf "Wanderschaft" gegangen und Standorte vom Burgenland bis zur Pack angefahren.

Erfahrung und Austausch

Wichtiges zum Bienenstand in der Steiermark

Bei so viel fleißigen Bienchen ist natürlich auch jede Menge Know How nötig. Neulingen und Jungimkern rät der Imkermeister mit 52-jähriger Erfahrung:"Unbedingt einen Imkerkurs an der Steirischen Imkerschule besuchen, sich Grundlagen aneignen und verstehen lernen wie die Biene funktioniert." Denn: "Jedes Jahr ist anders. Weiterbildung ist darum unbedingt nötig. Man lernt nie aus." Auch der Beitritt in einen Imkerverein sei für Anfänger für den nötigen Informationsfluss und Austausch an Erfahrungen rund um die Bienenzucht wichtig.Obmann Johann Tauchmann selbst hat bei Fragen und Anliegen immer ein offenes Ohr. Interessierte, die mal in die Bienenzucht "schnuppern" möchten, können sich bei ihm für einen Termin unter 06644957291 oder obst-bienenhof.tauchmann@hotmail.com melden.Eine Neuerung des österreichischen Bienenzuchtgesetz sieht die Kennzeichnung der Bienenstände vor. In der Steiermark wäre es günstig, auch Name, Adresse und Telefonnummer sowie die gültige VIS-Nummer des Besitzers an den Ständen zu führen.