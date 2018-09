Erweiterter Festungsweg wird eröffnet

18.09.2018, 19:41 Uhr

Die Bunkeranlagen und Tunnelsysteme in der Mühl-Bastei wurden durch einen eigenen Zugang begehbar gemacht. Am „Grazer Tor“, in dem sich das Rathaus befindet, wurde ein Teil der ehemals verschlossenen Kellerräume geöffnet. Festungswegbesuchern gewährt diese Station Einblick in die Dimension der Fundamente der Festungsmauern. Mit der Öffnung eines historischen Seitentrakts im Durchgang der Augustinerkirche wurde ein Restbestand des ehemaligen Augustinerklosters zugänglich gemacht. Einige Festungsweg-Stationen verfügen jetzt über medial aufbereitetes, historisches Informationsmaterial.Anlässlich der Eröffnung erwartet die Besucher eine musikalische Zeitreise sowie ein Mini-Mittelalter-Lager auf dem Ertlberg. Kostenlose Führungen gibt es ab 17.30 Uhr. Für Speis und Trank ist gesorgt, bei Schlechtwetter findet die Eröffnung in der Augustinerkirche statt.