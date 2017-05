Fotoausstellung der Extraklasse in Hartberg

06.05.2017, 15:33 Uhr

Furuya präsentiert im Museum seinen 23-teiligen Werkblock „Staatsgrenze, Teil 1“, eine fotografische Spurensuche entlang des Eisernen Vorhanges, die zu Beginn der 1980er Jahre entstanden ist. Auf den Schwarz-Weiß-Bildern sind neuralgische Orte an der Grenze zu sehen, an denen sich einst Schicksalhaftes zugetragen hat.Der Zyklus „Das Land“ von Manfred Willmann beinhaltet Motive aus dem bäuerlich-ruralen Leben in der Gemeinde Eibiswald aus den 1980er-Jahren. Er dokumentiert die Realität in fokussierten Ausschnitten ohne jegliche Schönfärberei. Die Natur dient dabei als Metapher für das Werden und Vergehen.