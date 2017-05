Franz Peindl wurde zum Ehrenkapellmeister ernannt

10.05.2017, 13:27 Uhr

Weitere Ehrungen: Jessica Gschiel, Ehrenzeichen in Silber – 15 Jahre; Peter Müller, Ehrenzeichen in Silber – 15 Jahre; Klaus Peindl, Ehrenzeichen in Silber-Gold – 30 Jahre; Alois Gschiel, Ehrenzeichen in Gold – 40 Jahre; Stefan Probst, Verdienstkreuz in Silber.