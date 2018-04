Fürstenfeld: Ehemaliger Zoo Geiger soll Indoor-Spielplatz werden

28.04.2018, 07:00 Uhr

Nun ist es fix: Im ehemaligen Zoo Geiger in Fürstenfeld soll eine "Regenbogenwelt" entstehen. Finanziert werden soll der Indoor-Spielplatz auf 450 Quadratmeter zum Teil durch Crowdfunding.

FÜRSTENFELD. Nach Verhandlungen mit der Stadtgemeinde Fürstenfeld ist es nun fix, dass Barbara Enderle, Geschäftsführerin der Regenbogenwelt Graz eine solche auch in Fürstenfeld eröffnen wird. "Auf barrierefreien 450 Quadratmeter wird sich das Indoor-Spieleparadies für Kinder von 0 bis 10 Jahren erstrecken. Die vorgesehene Immobilie, der ehemalige Zoo-Geiger in der Bahnhofstraße 5 soll in den Sommermonaten baulichen Maßnahmen unterzogen werden, sodass im September eröffnet werden kann", erklärt Enderle. Neben Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren und Verstecken wird es auch einen eigenen Babybereich für Kinder von 0 bis drei Jahren geben. Herzstück des Kinder-Abenteuer-Spielplatzes ist, laut Enderle, die Minibowlingbahn, die mit 1 Meter Länge, kleinere Pins und leichtere Kugeln originalen Bowlingspass auch für die Kleinen ermöglichen soll.

Kindergeburtstage, Kochworkshops und Co.

Crowdfunding: Jeder kann mitfinanzieren

Die Kinder-Abenteuer-Spielplatz Regenbogenwelt gibt es bereits seit 2007 in Graz.

Interessierte können das Projekt mittels Crowdfunding ab einer ab 100 Euro mitfinanzieren. Als Benefit winken 4 Prozent Zinsen jährlich und ein Wertgutschein von 5 Prozent vom Beteiligungswert.

Infos bei Barbara Enderle unter 0676 3244713 oder info@regenbogenwelt.at

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Indoor-Spielplatz kann man sich schon mal auf www.regenbogenwelt.at holen

Neben Tagesbesuchen stehen die Türen der Regenbogenwelt ab Herbst auch für Kindergeburstage offen. Auch Spielefrühstücke, Kochworkshops sowie stundenweise Betreuung durch pädagogisches Fachpersonal und Ferienbetreuung in Form von Themenveranstaltungen, sind geplant."Für Fürstenfeld und darüber hinaus, stellt die Regenbogenwelt eine enorme Bereicherung als Angebotserweiterung für Kinder, vor allem in der kalten Jahreszeit dar", so der Projektorganisator und Geschäftsführer der Impulsregion Fürstenfeld, Robert Gether, der die Realisierung des Projekts als Beleg für die familienfreundliche Stadtgemeinde sieht. Kosten des Projekts: rund 50.000 Euro. Diese sollen laut Enderle, zum Teil durch "Crowdfunding" in Form eines privaten, qualifizierten Nachrangdarlehens, abgedeckt werden. Mit einer Beteiligung zwischen 100 bis 5.000 Euro kann jede Privatperson als "Mikrokreditgeber" fungieren. Die Mindestlaufzeit beträgt fünf Jahre. Neben vier Prozent Zinsen pro Jahr, gibt es für die Mikrokreditgeber auch einen fünf Prozent Wertgutschein für den Indoor-Spielplatz.