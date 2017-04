25.04.2017, 14:54 Uhr

Gefahren, die im Internet drohen

Im Rahmen der Aktion "Gemeinsam.Sicher in Österreich" referiert BI Hans-Peter Schume von der Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr im Kultursaal in der Volksschule St. Johann in der Haide zum Thema "Gefahren für Jugendliche im Internet". Der Vortrag richtet sich in erster Linie an Eltern von Kindern bis ca. 10 Jahren. Folgende Themenschwerpunkte stehen auf dem Programm: Mobbing, Sexting (Versenden von Nackt- und Pornofotos unter Jugendlichen); Grooming (Anbahnung sexueller Kontakte zu Kindern und Jugendlichen im Internet); Jugendschutz; Rechte und Pflichten von Eltern. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsam.Sicher in Österreich ist eine Initiative bei der die gemeinsame Gestaltung der Sicherheit im Mittelpunkt steht. Ein professioneller Sicherheitsdialog zwischen Bürgern, Gemeinden und Polizei soll gefördert werden.

