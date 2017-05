Generalsanierung der Musikschule Vorau

09.05.2017, 11:08 Uhr

In knapp dreimonatiger Bauzeit wurde die Musikschule Vorau, die in der ehemaligen VS II untergebracht ist, in den vergangenen Sommerferien generalsaniert.In allen zehn Unterrichtsräumen und im Lehrerzimmer wurden die Fußböden saniert und schalldichte Türen eingebaut. Die Räume wurden neu ausgemalt und farblich verschieden bunt und ansprechend gestaltet. Jeder Raum wurde aus mit Akustikelementen ausgestattet, um den Raumhall der großen Klassenräume zu minimieren. Die Möbel wurden großteils erneuert. Der Eingangsbereich wurde ebenfalls neu gestaltet. Die gesamte Renovierung, die von der Marktgemeinde Vorau finanziert wurde, war sehr kostengünstig.Mit Schulbeginn 2016/17 konnten die 22 Musiklehrer (von 32 an der MS Pöllau-Vorau-Joglland), die hier unterrichten ihren Unterricht mit ihren Schülern ungestört aufnehmen.