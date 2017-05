Genuss mit Nachhaltigkeit

12.05.2017, 15:16 Uhr

Buchpräsentation der HLW Hartberg in der Buchhandlung Leykam.

36 Rezeptideen

Unter die Autoren gegangen sind die Schülerinnen des 3. Jahrganges der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Hartberg. Das Ergebnis wurde unter dem Titel „Nachhaltiger Genuss auf dem Teller“ vor wenigen Tagen in der Buchhandlung Leykam in der Fuzo Hartberg präsentiert.Die „36 Rezeptideen für Sie & die Natur“ sind aus einer Projektarbeit entstanden, fächerübergreifend wurden Inhalte aus „Naturwissenschaften“ sowie „Küchen- und Restaurantmanagement“ in dem Unterrichtsgegenstand „Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement“ zusammengeführt. Die Schülerinnen führten intensive Hintergrundrecherchen zu verschiedenen Umweltbereichen durch und fassten die Informationen in kompakter Form zusammen. Gleichzeitig wurden Rezepte unter dem Gesichtspunkt des nachhaltigen Denkens entwickelt, in Verbindung zu den Hintergrundinformationen gestellt und um nützliche Tipps erweitert. Das Ergebnis ist ein Kochbuch der besonderen Art, das verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit beleuchtet und zu einem sensiblen Umgang mit Lebensmitteln beitragen soll. Besonderer Dank galt den Pädagogen Christa Müller und Johannes Meiringer sowie Unternehmerin Eva Burtscher, die maßgeblich zum Gelingen des Projektes beigetragen haben.Erhältlich ist das Kochbuch „Nachhaltiger Genuss auf dem Teller“ zum Preis von 14,90 Euro direkt in der HLW Hartberg und in der Buchhandlung Leykam.