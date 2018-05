Geothermie-Modellregion wird positioniert

02.05.2018, 10:15 Uhr

Fürstenfeld will "heißes Wasser" von der Infrastruktur über die Wirtschaft bis zur Bildung nutzen.

Fürstenfeld zählt neben dem Wiener Becken und Teilen Oberösterreichs zu jenen drei Regionen Österreichs, in denen laut einer Studie ein erhöhtes Potenzial an nutzbarer Erdwärme vorhanden ist. Daher wurden Untersuchungen im oberflächennahen Bereich bis in 400 Meter Tiefe in Auftrag gegeben, um festzustellen, wie hoch das geothermische Energiepotenzial vor Ort ist und welche Anwendungen besonders sinnvoll sind. Aktuell wird, wie Impulsregionsmanager Robert Gether berichtet, intensiv am Ausbau der Geothermie-Modellregion Fürstenfeld, einem wegweisenden ökologischen Pilotprojekt - getragen von der Impulsregion Fürstenfeld - gearbeitet.



Kühlen und heizen

"Es ist davon auszugehen, dass mit dem verfügbaren Potenzial Temperaturniveaus von zwei bis vier Grad Celsius und ebenso bis zu 22 Grad Celsius erreicht werden. Damit wird es möglich sein, Gebäude zu beheizen und zu klimatisieren. Auch für Unternehmen, die in Produktionsprozessen wie beispielsweise in der Lebensmittelerzeugung einen erhöhten Kühlbedarf haben, ist diese Form der erneuerbaren Energie von größtem Interesse", spricht Robert Gether von einer umweltfreundlichen und kostengünstigen Alternative. Der große Vorteil liege in niedrigeren Energiekosten. Durch die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern werde zudem Preisstabilität und Versorgungssicherheit garantiert.



Drei Schwerpunkte

Durch die Thermalquellen hat sich die Region zur Top-Tourismusdestination entwickelt. Bestes Beispiel, dass heißes Wasser aus dem Erdinneren abseits vom Tourismus wirtschaftlich und landwirtschaftlich genutzt werden kann, ist die Frutura-Thermal-Gemüsewelt in Bad Blumau. In Rahmen der Geothermie-Modellregion Fürstenfeld sollen hinkünftig im Westentlichen drei Schwerpunkte gesetzt werden. Jenen Fürstenfelder Haushalte, die an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, sollen mit der"Erdwärme unmittelbar vor der Haustüre" versorgt werden. Hinsichtlich neuer Betriebsansiedelungen soll der Wirtschaftsstandort Fürstenfeld weiter aufgewertet werden. Seitens der Impuslregion ist Robert Gether bereits mit zehn Fachverbänden in Kontakt getreten. Letztendlich soll das Projekt auch der Bildung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung dienen. Angedacht ist eine Kooperation mit regionalen Schulen, in denen im Unterricht der Fokus verstärkt auf die Themen "Erneuerbare Energien und Geothermie" gelegt werden soll.

Nutzen und Segen

"Schon seit längerem beschäftigen wir uns in Fürstenfeld intensiv mit den vielschichtigen Nutzungsmöglichkeiten der Geothermie. Wir streben als künfitge Modellregion an, der Geothermie in unserer infrastrukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie im Bildungsbereich einen hohen Stellenwert einzuräumen", spricht der Fürstenfelder Bürgermeister und Obmann der Impulsregion, Werner Gutzwar von einem "Nutzen und einem Segen" für die Region.