Gesundheit und Ästhetik in einen Einklang bringen

09.05.2017, 07:47 Uhr

Angesprochen wurden unter anderem Themen wie die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen, die Behandlung von Pigmentflecken, Narben und unschönen Äderchen und Methoden, wie man der Hautalterung entgegenwirken kann. Dr. Schuster informierte auch über neueste Behandlungsmöglichkeiten und Therapieoptionen in der ästhetischen Dermatologie.Am Mittwoch, 28. Juni, lädt Frau in der Wirtschaft zum „Radfahren mit E-Bikes“, am Montag, 4. September steht eine Wanderung am „Weinweg der Sinne“ in St. Anna am Aigen auf dem Programm.Infos: Christine Mathä, Tel.: 0664/30 44 340 oder Evelyn Handler, Tel.: 0664/82 08 222.