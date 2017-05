Griller, Gartenbänke und eine Leiter als Geschenk

11.05.2017, 15:52 Uhr

Vertreter der Gemeinde Pöllauberg stellten sich bei der Tageswerkstätte Pöllau mit einer Großspende ein.

Bereits zum 14. Mal wurde vom Kulturreferat der Gemeinde Pöllauberg in der Vorweihnachtszeit die Veranstaltung „Advent am Berg“ durchgeführt. „Und der Zuspruch war so groß, dass wir uns am Ende des Tages über einen Reinerlös in der Höhe von rund 1.900 Euro freuen durften“, so Kulturreferentin Marianne Schlagbauer und Bürgermeister Hans Weiglhofer. Dieser Betrag wurde auch heuer wieder der Tageswerkstätte Pöllau der Lebenshilfe Hartberg zur Verfügung gestellt, die damit einen Elektrogriller, mehrere Gartenbänke und Tische, eine Kaffeemaschine, Gartenwerkzeug und eine Stehleiter ankaufte. „Dabei achten wir besonders darauf, dass wir alles bei Betrieben im Pöllauer Tal kaufen“, so Johann Haupt, einer der „guten Geister“ in der Tageswerkstätte.Die offizielle Übergabe erfolgte mit einer gemütlichen Kaffeejause, für die Tageswerkstätte Pöllau bedankten sich Standortleiterin Romana Ganster und Dienstleistungsnehmer Markus Haupt.