Großer Dank für die vielen Leistungen

21.09.2018, 07:51 Uhr

In der Gemeinde Hartl wurden wieder besondere Jubilare geehrt.

Quartalsmäßig werden die Geburtstags- und Hochzeitsjubilare in Hartl von der Gemeinde zu einer Feier eingeladen. Bei der jüngsten Feier in der Teichschenke am Harter Teich wurden folgende Jubilare geehrt: 75. Geburtstag: Theresia Taschner, Franziska Klaindl, Heinz-Dieter Prennschütz-Trenck, Peter Strahlhofer, Sieglinde Cividino, Josef Strahlhofer; 80. Geburtstag: Frieda Wurzer, Franz Vögl, Josefa Allmer, Adolf Bruchmann, Edeltrude Pieber; 85. Geburtstag: Paula Kirchengast, Johann Pausackl; 90. Geburtstag: Theresia Pamstl; Goldene Hochzeit: Marianne und Alfred Schneider; Diamantene Hochzeit: Theresia und Ludwig Fleck. Bgm. Hermann Grassl dankte für den großartigen Beitrag, den die Jubilare für die Gemeinde und die Gemeinschaft leisten, diesen Wünschen schlossen sich auch Vizebürgermeister Josef Radl und Gemeindekassier Anton Peheim an.