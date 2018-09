Hartberger Feuerwehren bei KHD-Übung in Oberwart

18.09.2018, 10:36 Uhr

Die Alarmierung der beiden Züge des BFV Hartberg erfolgte durch den Bezirksführungsstab (BFÜST) Oberwart über Florian Hartberg und die Zugskommandanten der Hartberger Züge. Nach dem Eintreffen der teilnehmenden Feuerwehrmitglieder samt Fahrzeugen an den jeweiligen Sammelplätzen erfolgte die gemeinsame Hinfahrt zum BFÜST Oberwart bzw. zum Bereitstellungsraum am Informgelände. Dort wurden die einzelnen Einsatzbefehle entgegengenommen.Drei Schadenslagen für KHD-Zug NordZusammen mit dem 5. KHD-Zug aus Oberwart lag das Übungsgebiet des technischen KHD-Zuges Nord in Neuhaus / Wart.Von der Einsatzleitung bekam ABI Markus Allmer (Zugskommandant) drei Lagen in Neuhaus abzuarbeiten:Dammfuß unterspült – Dammsicherung mittels SandsäckeVerunglückte Person im Schacht – PersonenrettungFahrzeug von Wassermassen erfasst und in Bach gespült – Personenrettung und FahrzeugbergungNachdem die Lagen erfolgreich abgearbeitet wurden, gab es eine Verpflegung im Feuerwehrhaus Oberwart.Insgesamt waren bei dieser Übung 60 Feuerwehrmitglieder mit neun Fahrzeugen beim technischen KHD-Zug Nord des BFVHB im Einsatz.Hangrutsch nach Unwetter in Rechnitz vom KHD-Zug Süd zu bewältigenDie Übungsannahme des technischen KHD-Zuges Süd, gemeinsam mit dem 1. KHD-Zug Oberwart und einem KHD Zug aus Slowenien, war ein Hangrutsch in einem Steinbruch nach einem Unwetter. Dabei wurden mehrere PKWs und deren Insassen verschüttet. Des Weiteren galt es einen LKW zu bergen und eine verletzte Person von einem Silo zu retten.Die Hauptaufgabe des Zuges aus Hartberg war es dabei drei verschüttete PKWs mit Schaufeln von deren Schutt zu befreien und die verletzten, eingeklemmten Insassen mittels hydraulischem Rettungsgerät zu retten und an das Rote Kreuz zu übergeben.Nachdem alle elf eingeklemmten Personen gerettet und versorgt, alle Fahrzeuge geborgen und auch die beiden anderen Züge deren Lage erfolgreich abgearbeitet hatten, konnten die Feuerwehrmitglieder schließlich den Einsatz als abgearbeitet melden und wieder einrücken.Insgesamt waren bei dieser Übung 46 Feuerwehrmitglieder mit acht Fahrzeugen beim technischen KHD-Zug Süd des BFVHB im Einsatz.