Hochmotivierte Truppe und breites Leistungsspektrum

03.05.2017, 18:22 Uhr

Hunderte Besucher verfolgten die Leistungsschau der Fürstenfelder Einsatzorganisationen auf dem Hauptplatz.

Schon traditionell präsentierten am 1. Mai die Stadtfeuerwehr Fürstenfeld gemeinsam mit Feuerwehren aus der Region und die Fürstenfelder Einsatzorganisationen bei spektakulären Übungen der breiten Öffentlichkeit ihr umfassendes Leistungsspektrum auf dem Hauptplatz der Thermenhauptstadt. So konnten sich die Besucher etwa bei der Rettung eines in einem Baumwipfel verunfallten Fallschirmspringers, der Brandbekämpfung nach einer Explosion von Spraydosen oder einem technischen Einsatz von der modernen Ausrüstung und dem professionellen Vorgehen der Einsatzkräfte bei den perfekt inszenierten Vorführungen überzeugen. Das Rote Kreuz, die Fürstenfelder Staffel der Österreichischen Rettungshundebrigade und die Polizei informierten ebenfalls vor Ort. Die Leistungsschau wurde von OBR Gerald Derkitsch sachkundig moderiert. Die Feuerwehrjugend faszinierte die jüngsten Besucher mit dem "Spritzenhaus". Im Anschluss wartete auf die vielen Besucher ein herzhaftes Gulasch aus der "Gulaschkanone" zur Stärkung.