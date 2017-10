Hymne für das Wechselland

16.10.2017, 10:52 Uhr

Bei der Aufführung selbst standen 225 Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren auf der Bühne des VAZ in Pinggau, was die Räumlichkeit an ihre Grenzen stoßen ließ. Viele Kinder nahmen am Wechselland-Geschichtsquiz teil, das über das LEADER-Projekt „Historischer Weitwanderweg Wechselland“ organisiert wurde.Den ganzen Tag über wurde ein „umiwechslungsreiches“ Programm für alle Alters- und Interessensgruppen – mit viel Musik und köstlichen Schmankerln, sowie einer Modenschau, einem Tag der Sicherheit und ein umfangreiches Kinderprogramm gebotenDie Organisatoren Mario Hammer und Philipp Luckerbauer blicken auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück und bedanken sich bei den vielen Vereinen und Initiativen für das engagierte Mitwirken beim gemeinsamen Fest der Wechsellandgemeinden. facebook.com/umiwechslnFoto: Leopold Bartsch