Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld steht heiraten hoch im Kurs

05.05.2017, 15:44 Uhr

Heiraten liegt nach wie vor Im Trend – nur die Rahmenbedingungen ändern sich. 414 Paare schlossen im Jahr 2015 in Hartberg-Fürstenfeld den Bund fürs Leben. - Die WOCHE hat die Details.

In den kommenden Wochen und Monaten werden auch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wieder eifrig die Hochzeitsglocken läuten. Werden doch in den Monaten Mai bis September in Österreich am liebsten die Ringe getauscht.Von Hochzeitsmuffeln kann auch in der Steiermark keine Rede sein. Laut den Zahlen der Landesstatistik haben sich in den Jahren 2006 bis 2015 im Schnitt 5.300 Paare das "Ja-Wort" gegeben. Von 2014 auf 2015 gab es eine Steigerung von 5.190 auf 6.150 geschlossenen Ehen, wobei 2015 auch die im Ausland stattgefundenen Hochzeiten berücksichtigt wurden. Mit einer Steigerung von rund 14 Prozent zählen die Paare im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mitunter zu den heiratsfreudigeren Paaren in der Steiermark. Von 6.150 Steirerinnen und Steirern gaben sich 414 Paare aus unserem Bezirk im Jahr 2015 das "Ja-Wort".

Brautstehlen bis Brautstrauß



Kosten teilen



Beliebte Hochzeitsbräuche

Aber wie sieht es nun mit den Bräuchen aus? Laut einer österreichweiten Umfrage der Partneragentur Parship liegt der Heiratsantrag doch noch traditionell in der Hand des Mannes. Bei den 657 verheirateten Probanden stellte sich heraus, dass zu 70 Prozent der Mann die Frage aller Frage gestellt hat.Dass der schönste Tag im Leben einiges an Kleingeld kostet, ist kein Geheimnis. Bei der Finanzierung bewegt man sich von traditionellen Verteilungsschlüsseln weg. Die Kosten für das große Fest werden heutzutage geteilt, wobei beide Eltern der Brautleute mitsponsern.Interessant: je jünger die Befragten waren, umso eher leisteten die Bräute auch selbst einen finanziellen Beitrag. Auch beide Eltern der Brautleute unterstützen zunehmend die Feierlichkeiten.Besonders beliebt bei den Steirern sind das Brautstehlen und das Werfen des Brautstraußes. Auch das Anschneiden der Hochzeitstorte, der Brautwalzer und das das Aufwecken der Braut bzw. Hochzeitsschießen dürfen nicht fehlen. Nur 23 Prozent verzichten völlig auf Hochzeitsbräuche.