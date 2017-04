Im Ernstfall mit dem Segen Gottes

26.04.2017, 14:00 Uhr

In Anwesenheit hunderter Gäste wurde der Wechsellader der Feuerwehr Fürstenfeld geweiht.

Seit November 2016 verfügt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Fürstenfeld über hochtechnisiertes Wechselladefahrzeug. Jüngst fand nun auch die offizielle Übergabe im Rahmen eines Festaktes mit Fahrzeugweihe im Rüsthaus in Fürstenfeld statt. Bereichs- und Stadtfeuerwehrkommandant OBI Gerald Derkitsch begrüßte dazu neben Feuerwehrkameraden aus Stadt und Bereich sowie Abordnungen der Partnerfeuerwehren und Vertretern des Roten Kreuzes Fürstenfeld unter den Ehrengästen Albert Kern, den Präsidenten des Österreichischen Feuerwehrverbands, ÖVP-Bundespartei-Klubobmann Reinhold Lopatka, Landtagspräsident a.D. Prof. Franz Majcen sowie den Fürstenfelder Bürgermeister Werner Gutzwar mit Stadt- und Gemeinderäten. Die Segnung des Fahrzeuges nahm Stadtpfarrer Alois Schlemmer vor.Wie Kommandant ABI Gerald Derkitsch berichtete, wurden Projektplanung und technische Aufrüstung des Fahrzeuges in mehreren hunderten freiwilligen Stunden von den Fürstenfelder Florianis in Eigenleistung beigesteuert. Nach der Feierstunde wurde zum geselligen Teil mit einem Frühschoppen der Stadtkapelle Fürstenfeld unter der Leitung von Kapellmeister Alfred Reiter geladen.