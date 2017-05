Impfen für Afrika 2017

08.05.2017, 11:39 Uhr

Mehr als 170 Tierarztpraxen in Österreich stellen sich Mitte Mai wieder in den Dienst von Tierärzte ohne Grenzen und spenden die Hälfte ihres Impfhonorars für diese in- ternationale Hilfsorganisation. Das Hilfsprojekt 2017 lautet „Bildung: Der Schlüssel zum Überleben“ und ermöglicht jungen Maasai eine qualifizierte Ausbildung in den Bereichen Tiergesundheit und Rechtswissenschaften. Zugleich steht die Impfaktion heuer im Zeichen der aktuellen Hungersnot in Ostafrika.