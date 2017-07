Jagdpächter und Marktgemeinde Bad Waltersdorf verhindern familienfreundliche Freizeitanlage (Bogensport Parcours)

26.07.2017, 20:25 Uhr

Die Jagdpächter setzten durch, dass eine Flächenumwidmung erfolgen muss.Welche bei den meisten der 33 Steirischen und 167 in ganz Österreich vorhandenen Parcours nicht notwendig ist.Die Marktgemeinde Bad Waltersdorf lehnte am 6. Juli 2017, in einer Gemeinderatssitzung, den Antrag zur Umwidmung des Gebiestes ab.Somit muss der BSV Thermenland leider weiterhin ohne Trainingsgelände auskommen und kann somit auch den Urlaubern und der Jugend keine möglich bieten, diesen schönen familienfreundlichen Sport auszuüben.Unverständnis besteht außerdem beim Bogensportverein Thermenland darüber, dass der Gemeinde keinerlei Kosten dadurch entstehen und die Jagd keiner weise beeinträchtigt wird, da der Parcours nur Tagsüber benutzbar wäre.