Kaufen statt mieten in St. Johann in der Haide

11.05.2017, 14:04 Uhr

In attraktiver und zentraler Wonlage werden neun hochwertige Eigentumswohnungen errichtet.

Unter dem Motto „Kaufen statt Mieten“ errichtet die Firma „Krauck Systems“ aus Linz in attraktiver und zentraler Wohnlage in St. Johann in der Haide neun hochwertige Eigentumswohnungen mit Größen von 62 bis 86 m². Vorteile der Wohnungen: Barrierefreiheit mit Lift, Loggia mit ca. 14 m², hochwertige Ausstattung, Erdgeschoss auf Wunsch mit Eigengartenanteil, Carports und Freistellplätze, Kellerabteil und Allgemeinräume. „Eine optimale Möglichkeit, Vermögenswerte zu schaffen“, so Bauträger-Vertreter KommR. Gerhart Zehetner. Der Baubeginn ist im Sommer 2017 geplant, die Wohnungen sollen 2018 bezugsfertig sein. Bei entsprechendem Interesse werden zwei weitere Objekte mit insgesamt 15 Wohnungen folgen. Die Wohnungen eignen sich auch hervorragend als Anlegerwohnungen.Verkauft werden die Wohnungen über Raiffeisen-Immobilien Steiermark, für nähere Informationen steht Immobilienfachberater Gerhard Samer in der Raiffeisenbank Hartberg, Tel.: 03112/6339-11, mobil: 0664/85 50 132 gerne zur Verfügung.