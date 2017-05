02.05.2017, 12:50 Uhr

Kinderflohmarkt in der Kirchengasse

Im Rahmen des Muttertags-Shopping-Wochenendes in der Hartberger Innenstadt findet am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 12 Uhr in der Kirchengasse ein Kinderflohmarkt statt. Keine Standgebühr; Anmeldung unter 0650/93 85 052.

