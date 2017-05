Knapp 3.000 Euro für den guten Zweck in vier Tagen

02.05.2017, 14:52 Uhr

Spendenaktion für "Kid? Never give up your dream!" war ein voller Erfolg.

Über 2.900 Euro in bar und Gutscheine im Wert von 1.400 Euro - so lautete die positive Bilanz der "Rasenmäh-Charity Aktion". Vier Tage lang stellten sich die drei Rasen-Profis Thomas Kapler aus Wörth an der Lafnitz, Jürgen Kranz aus Ollersdorf und Marek Wolosz aus Kemeten zur Verfügung, um bei 45 Privatpersonen und Unternehmen der Region Rasen-, Wiesen- und Grünflächen gegen freiwillige Spenden zu mähen. Der Reinerlös ging zu hundert Prozent direkt an den Verein "Kid? Never give up your dream!". "Wir sind stolz bei so einer tollen Aktion mitgemacht zu haben, um Kinder mit Beeinträchtigungen und schweren Erkrankungen zu unterstützen", ist sich das Initiatoren-Team einig. Die drei "Rasenmäher" stellten nicht nur ihre Arbeitszeit von rund 60 Stunden gratis zur Verfügung sondern übernahmen auch die Treibstoffkosten."Für ihren Einsatz gebührt den drei Jungs ein großer Dank", zeigt sich Sandro Werbanschitz vom Verein "Kid? Never give up your dream" beeindruckt. "Die Spenden sowie die Gutscheine für Relaxtage in der Therme Stegersbach werden Familien in der Region zugute kommen." Durch den großen Anklang, den die Spendenaktion fand, ist auch für das kommende Jahr eine solche geplant.