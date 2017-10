Kulinarische Wanderung durch Bad Blumau

16.10.2017, 09:41 Uhr

Zum 5. Mal lockte die Bad Blumauer Schmankerlwanderung mit feinsten Köstlichkeiten der Region.

Wandern und die kulinarischen Spezialitäten der Region verkosten und dabei Musik, gemütliches Beisammensein und die Natur genießen - das konnte man auch dieses Jahr bei der Bad Blumauer Schmankerlwanderung. Hunderte Wanderbegeisterte waren dabei, um die 10 Kilometerlange Wegstrecke ausgehend vom Gasthaus Extrazug in Bierbaum zu meistern. An zwölf Stationen, unter anderem an der 1.000-jährigen Eiche, der Keiki Farm, dem Dorfwirt Bad Blumau und dem Rogner Bad Blumau, hatten die Wanderer die Möglichkeit die Region um den Thermenkurort auch kulinarisch zu genießen.Bei einer großen Schlussverlosung hatten die Gäste, die Möglichkeit mit ihren ausgefüllten Stempelpässen tolle Preise zu gewinnen.