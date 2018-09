Landlust neu mit Grünem Herz

14.09.2018, 10:02 Uhr

„Gemeinsam sind wir ein Grünes Herz“ – das gilt jetzt auch für die Angebotsgruppe Landlust. „Nun ist gleich klar, wo sich diese wunderbaren Beherbergungsbetriebe befinden“, erklärt Mario Gruber, Geschäftsführer des Thermen- und Vulkanland Steiermark. Die Bekanntheit der starken Marke Steiermark und des Herz-Logos nützen, sowie auch die klare Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit Steiermark Tourismus waren die wichtigsten Gründe für die Adaptierung des Landlust-Erkennungszeichens. „Wir freuen uns, dass eine so attraktive Angebotsgruppe die Logosystematik der Dachmarkenstrategie übernimmt und nun die Gruppe Landlust gemeinsam mit vielen anderen Partnern die Steiermark und das Grüne Herz hinaus in die Welt tragen“, freut sich Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus.Die zunehmende Sehnsucht nach einem Urlaub in der Natur, nach Authentizität und Echtheit wird mit den Ferienhäusern der Landlust-Gruppe perfekt bedient. Die Häuser sind alle mindestens 100 Jahre alt und laden die Gäste ein, einen Urlaub für alle Sinne im Thermen- und Vulkanland Steiermark zu verbringen. „Mit dem Landlust-Angebot treffen wir genau den Trend der Zeit und bieten einen individuellen Urlaub der besonderen Art“, so Andreas Friedrich, Obmann der Gruppe Landlust.