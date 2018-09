"Laufend" zum Traumberuf

19.09.2018, 08:12 Uhr

Berufsorientierungslauf der NMS Pöllau und der NMS Kaindorf.

Auch heuer ist es wieder gelungen 14 regionale Unternehmen und Institutionen für den Berufsorientierungslauf an der NMS Pöllau zu gewinnen. 88 Schüler der 4. Klassen der NMS Pöllau und der NMS Kaindorf erhielten beim Berufsorientierungslauf Einblick in unterschiedliche Berufe sowie in deren Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Organisiert wurde das Berufsorientierungsprojekt von den Berufsorientierungslehrern Maria Scherf und Hans Halb (NMS Pöllau) mit Unterstützung von Waltraud Allmer, Berufsfindungsbegleiterinder Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft.Die Schüler erhielten dabei nicht nur viele wichtige Informationen, die sie in ihrer persönlichen Berufswahl unterstützen sollten, sondern sie konnten an den Stationen im Team spannende, praktische Aufgaben lösen. Dass die Aufgaben abwechslungsreich und kreativ waren, dafür sorgten die teilnehmenden Betriebe: Spitzer GmbH, Rauchfangkehrer Stalzer, RB Pöllau-Birkfeld, Malerinnung, Berufsinfozentrum Hartberg, Bauakademie Steiermark, Konditorei Ebner, Uniqa Versicherung, Polizei, Blumen Gleichweit, Seminarhotel Retter, Stahl- und Fahrzeugbau Grabner, KAPO Fenster und Türen und Lebenshilfe Tageswerkstätte Pöllau.Mit großer Motivation versuchten die Teams unter anderem z. B. einen Blumenstrauß zu binden, einen Kamin zu testen, Lebkuchenherzen zu verzieren, Cocktails zu mixen, Sicherheitsmerkmale von Geldnoten zu bestimmen, Pläne zu lesen uvm. Im abschließenden Quiz konnten sie dann ihr neu erworbenes Wissen unter Beweis stellen. Die Siegerteams wurden mit tollen Preisen belohnt, die dankenswerter Weise von den teilnehmenden Unternehmen gesponsert wurden.