Lebenshilfe Hartberg trauert um Stefan Schönauer

27.09.2017, 13:32 Uhr

Den erfolgreichen Weg der Hausmusik der Lebenshilfe Hartberg hat er durch seine Leidenschaft für die Musik und sein großes Engagement in der Begleitung von Menschen mit Behinderung entscheidend mit geprägt. Als Betreuer in den Mobilen Diensten und in den Tageswerkstätten war er bei Beschäftigten und Angehörigen gleichermaßen geschätzt und anerkannt. Mit seiner überaus empathischen und freundlichen Persönlichkeit wird er uns immer in Erinnerung bleiben.Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin Petra, Tochter Sina, seinen Eltern und Geschwistern.Vorstand, MitarbeiterInnen und DienstleistungsnutzerInnen der Lebenshilfe Hartberg