Lebensqualität für Bewohner und viele Gäste

04.05.2017, 15:42 Uhr

Die schmucke Gemeinde Stubenberg am See ist Tourismusmagnet mit einer modernen Infrastruktur.

Als führende Tourismuskommune in der Region verfügt Stubenberg am See neben einer Vielzahl an beliebten Freizeitdestinationen wie dem Stubenbergsee, der Tierwelt Herberstein und den drei Schlössern Schielleiten, Herberstein und Stubenberg über eine fortschrittliche Infrastruktur und ein einladend gestaltetes Zentrum mit bester Nahversorgung in allen Bereichen. Ein Großprojekt mit der Fertigstellung von Kindergarten, Kinderkrippe und dem Vorplatz der Schulen und Betreuungseinrichtungen wurde im Vorjahr fertiggestellt."Für den Vorplatz haben wir ein zeitgemäßes Verkehrskonzept mit neuer Fahrbahn, Gehweg und Beleuchtung entwickelt und umgesetzt", so Bürgermeister Alexander Allmer. Anlässlich der feierlichen Eröffnung im vergangenen Herbst wurde Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zum Ehrenbürger von Stubenberg ernannt. Mit der Ehrenbürgerschaft wurde auch Bürgermeister a.D. Franz Hofer ausgezeichnet. Er gehörte 34 Jahre lang dem Stubenberger Gemeinderat an und führte 14 Jahre lang bis 2014 mit großem Weitblick die Gemeinde.