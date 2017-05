Lions-Großspende für Stefan Mittlinger

07.05.2017, 13:25 Uhr

Trotz seines Handicaps blickt Stefan Mittlinger bereits wieder mit großem Optimismus in die Zukunft: „Mein größtes Ziel ist es, möglichst schnell wieder ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können, in Folge möchte ich dann die letzten Prüfungen meines Biologiestudium erfolgreich abschließen“, so Mittlinger, der sich auf diesem Weg gemeinsam mit seinen Eltern für die Großspende bedanken möchte.