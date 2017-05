Lionsclub Thermenland hilft bedürftigen Menschen

09.05.2017, 15:30 Uhr

Nach wie vor sind in Österreich 1,6 Millionen Menschen, ca. 19% der Gesamtbevölkerung, armutsgefährdet. Das soziale Netz in Österreich fängt zwar viele Personen auf, die mit finanziellen und familiären Problemen zu kämpfen haben. Doch trotz sozialer Leistungen sind viele Menschen auf die Hilfe von gemeinnützigen Organisationen angewiesen. Der Lionsclub Thermenland bietet mit dieser Lebensmittel-Sammelaktion Unterstützung für Menschen, die diese wirklich benötigen.Besonders erfreulich war, dass bei der Sammelaktion des Lionsclubs Thermenland vor dem Hartberger MERKUR Markt Lebensmittel im Wert von 2.100 EUR gespendet wurden. Damit konnte insgesamt 26 Familien im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld geholfen werden. „Das Besondere an dieser Aktion ist, das man auch viel Freude schenkt“, weiß Präsidentin Michaela Böhm aus eigener Erfahrung.