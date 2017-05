Luther und die Frau Musika

09.05.2017, 11:16 Uhr

Anlässlich des 500 Jahr-Reformations-Jubiläums wird am Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst) zu einer Jubiläums-Matinee mit demWega-Streichquartett in die Christus-Kirche in Hartberg geladen. Auf dem Programm stehen Werke von F.Schubert, W.A.Mozart, K.Goldmark, F.Mendelsohn-Bartholdy und J. Strauss. In der Pause bzw. nach dem Gottesdienst wird ein kleiner Imbiss mit Stehkaffee angeboten.