Malerische Präzision und emotionales Lichtspiel

25.04.2017, 18:28 Uhr

Alexandr Alexeev machte 2016 durch 3D-Street Art und nun mit einer Ausstellung von sich reden.

Unter dem Titel „LX“ eröffnete Kulturreferent Hermann Großschedl eine Ausstellung des Künstlers Alexandr Alexeev in der Galerie im Alten Rathaus. Alexeev lebt und wirkt in Fürstenfeld. Die Ausstellung widmet sich Landschaftsbildern und Stilleben. Die Werke werden in der für Aleexev typischen künstlerischen Genauigkeit sowie durch ihr faszinierendes Lichspiel zu eigenwilligen Stimmungsbildern, denen es nicht an Poesie mit Tiefgang mangelt. Unter den Bildern befinden sich auch magisch wirkende Unterwasserportraits. Der 1957 geborene, freischaffende Künstler und Grafiker studierte an der Kunstakademie in Kiew. 1990 floh er nach Österreich. Er arbeitete zunächst in Wien, ehe er in der Thermenhauptstadt eine neue Heimat fand. Alexeev verwendet verschiedenen Techniken. Er fertigt Gemälde in ÖL und Acryl sowie Plakate, Karikaturen, Computergrafiken, Skulpturen und 3D Street Art-Werke an.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 30. April, in der „Galerie im Alten Rathaus“ in Fürstenfeld in der Bismarckstraße 8 zu sehen. Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr.