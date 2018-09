Meine Tür steht immer offen

07.09.2018, 12:51 Uhr

Kurt Wiesinger aus Weiz ist neuer Leiter der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Hartberg.

Mit Wirkung vom 1. September wurde der Weizer Kurt Wiesinger mit der Leitung der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Hartberg betraut. Der 55-Jährige folgt in dieser Funktion Johannes Steinbauer, seit 1. Dezember 2016 provisorischer Schulleiter, Steinbauer ist ab sofort wieder als Lehrer (Geschichte und Religion) an der Schule tätig und führt eine erste Klasse als Klassenvorstand.

Ein „offenes Ohr“

Kurt Wiesinger war die letzten 27 Jahre im Landesschulrat für Steiermark beschäftigt, zuletzt als Büroleiter der Landesschulinspektoren für berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Daneben war der gelernte Lehrer für Französisch und Geografie aber auch immer wieder unterrichtend tätig. „Der gute Ruf, der der BAfEP Hartberg vorauseilt, war einer der wesentlichen Gründe für meine Bewerbung“, so Wiesinger, der ab sofort ein Team von mehr als 60 Lehrern und fast 20 Mitarbeitern im Übungskindergarten mit Kinderkrippe und Hort anführen wird. „Die hervorragende Arbeit, die hier während der letzten 35 Jahre geleistet wurde, fortsetzen“, ist eines der Ziele des neuen Direktors, der für Mitarbeiter, Schüler und Eltern gleichermaßen ein „offenes Ohr“ haben will. „Meine Tür steht allen offen“, lädt Wiesinger zum Dialog ein.Dazu warten in den nächsten Jahren aber auch pädagogische und infrastrukturelle Herausforderungen. Zum einen soll das Angebot in der BAfEP um eine dreijährige Fachschule für pädagogische Assistenzberufe erweitert werden, zum anderen wird das Bundesschulzentrum in den nächsten fünf Jahren umfassend saniert und modernisiert.Auch an der Spitze des BAfEP- Praxisbereiches ist es zu einer personellen Änderung gekommen. Die bisherige Abteilungsvorständin Marianne Waldmann wurde in den Ruhestand verabschiedet, neu in dieser Funktion ist Fachoberlehrerin Michaela Preiß.Die BAfEP (vormals BAKIP) Hartberg wurde im Jahr 1983 eröffnet. Mehr als 400 Schüler aus der gesamten Oststeiermark werden von mehr als 60 Lehrern in 15 Klassen unterrichtet. Im Übungskindergarten mit Kinderkrippe und Hort werden 100 Kinder im Alter von 1,5 bis 12 Jahren von 16 Mitarbeitern betreut.