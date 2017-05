Musical: Das Phantom der Oper

03.05.2017, 14:48 Uhr

Gewinnen Sie Karten für die Musicalproduktion im Schlosspark Hartberg.

Daten und Fakten

Die Kritiker sind sich einig: „Phantom der Oper“ ist eines der erfolgreichsten Musicals in Europa. Die Musical Festspiele Schloss Hartberg spielen heuer im Schlosspark in Hartberg Llyod Webbers Original in deutscher Sprache. Mit dem grandiosen Bühnenbild, der starken Musik und den einfühlsamen Texten können Sie sich auf eine eindrucksvolle Produktion freuen.Aufführungstermine: Freitag 14. Juli; Samstag 15. Juli; Freitag 21. Juli; Samstag 22. Juli; Mittwoch 26. Juli; Donnerstag 27. Juli; Freitag 28. Juli; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Infos und Kartenverkauf: Musical-Festspiel-Büro: 0664/939 80 15; www.musical-festspiele.at; in allen Steiermärkischen Sparkassen. Achtung! VIP-Karte “Phantom” 55,- Euro inkl. Abendmenü und Wein; mit der VIP-Karte “Phantom” erhalten Sie eine Platzkarte in der 6./7. Reihe Mitte; ein schmackhaftes Essen im Schlossrestaurant ist an diesem Abend für Sie im Preis inbegriffen.WOCHE Gewinnspiel: Mit der WOCHE Hartberg können Sie eine von sechs Karten für die Aufführung am Freitag, 21. Juli, gewinnen. Schicken Sie eine Postkarte mit dem Titel des Musicals an die WOCHE Hartberg, Am Ökopark 9, 8230 Hartberg oder spielen Sie mit auf www.meinbezirk.at; Einsendeschluss ist Dienstag, 16. Mai, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.