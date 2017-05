Mutmacher für die Landwirtschaft

06.05.2017, 16:42 Uhr

Die Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld lud zur „Nacht der Landwirtschaft“ in den Ökopark Hartberg.

Unter dem Motto „Wir schaffen Land-Erlebnis“ stand die diesjährige „Woche der Landwirtschaft“ der Landwirtschaftskammer Steiermark. Herausragend dabei war einmal mehr der Beitrag der Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld. Kammerobmann Johann Reisinger hatte einen Film mit dem Titel "www - Was wäre wenn ... eine Region ohne Land- und Forstwirtschaft" produzieren lassen, der im Großformatkino Maxoom am Ökopark in Hartberg seine Premiere erlebte. Unter den interessierten Gästen konnten auch VP-Klubobmann NR Reinhold Lopatka und Kammeramtsdirektor Werner Brugner begrüßt werden.

Auf einem guten Weg

Prämierte Produkte

Anhand drastischer Beispiele, wie verwaldeter Aussichtsorte oder leerer Regale, illustriert der von Hermann Schirnhofer und Martin Lechner produzierte Film einen Bezirk ohne landwirtschaftliche Leistungen, versucht aber gleichzeitig auch Auswege aus dieser drohenden Situation aufzuzeigen. Die Bedeutung der Bauern für den Tourismus und für die Versorgung mit gesunden und regionalen Lebensmitteln wurde im Anschluss im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich, Tourismus Oststeiermark-Geschäftsführerin Eva Luckerbauer, Rogner Bad Blumau-Direktorin Melanie Franke und dem Hartberger Gastwirt David Pack diskutiert. Allgemeines Resümee: „Die Landwirte im Bezirk sind auf einem guten Weg, die Devise muss lauten: Mut machen, nicht krank jammern.“Zum Abschluss wurden alle bäuerlichen Bundes- und Landessieger des abgelaufenen Jahres aus dem Bezirk vorgestellt und von Kammerobmann Reisinger sowie Bezirksbäuerin Maria Haas und Kammersekretär Ferdinand Kogler geehrt. Im Anschluss gab es die ausgezeichneten Produkte bei einem Buffet zum Verkosten.