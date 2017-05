Neues Zuhause für die Florianis

14.05.2017, 15:31 Uhr

Das neue Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Mitterdombach wurde offiziell eröffnet.

Da das alte Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Mitterdombach aus dem Jahr 1948 längst nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen einer Feuerwehr entsprach, wurde direkt neben dem Kindergarten ein zweckmäßiger Neubau errichtet und vor wenigen Tagen im Rahmen einer Feier offiziell seiner Bestimmung übergeben. Kommandant HBI Alfred Lang und sein Stellvertreter OBI Martin Freiberger freuten sich dazu zahlreiche Repräsentanten des öffentlichen Lebens, an der Spitze die LAbg. Hubert Lang, Lukas Schnitzer, Wolfgang Dolesch und Anton Kogler, BH Max Wiesenhofer und Bgm. Franz Pötscher, begrüßen zu können. Für die Feuerwehr gratulierten unter anderem Bereichskommandant Johann Hönigschnabl, sein Stellvertreter BR Thomas Gruber und Landesbranddirektor a.D. Franz Hauptmann.Während einer Bauzeit von rund einem Jahr wurde nach den Richtlinien des Landesfeuerwehrverbandes ein zweigeschossiges Objekt in Ziegel-Massivbauweise errichtet. Sämtliche Grußredner betonten die Notwendigkeit der Investition und dankten den Mitgliedern der Feuerwehr Mitterdombach für ihren Einsatz, der dazu beigetragen hat, die Baukosten im veranschlagten Rahmen zu halten. HBI Lang und OBI Freiberger wurden für ihr Engagement mit dem Verdienstzeichen in Silber der Steiermärkischen Landesregierung ausgezeichnet. Gesegnet wurde das neue Rüsthaus von Feuerwehrkurat Dechant Josef Reisenhofer.