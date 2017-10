Nibelungengold sucht regionale Lieferanten

06.10.2017, 07:51 Uhr

Konkreter Bedarf besteht für Braugerste und Bio-Braugerste für die Whisky- und Bierproduktion, sowie Obst in sehr guter Qualität für die Brennerei - auch in Kleinmengen. Besonders gefragt: Quitten (hier wurde Nibelungengold Landessieger 2017!), Maschanzker Äpfel, Mispeln und alles, was unter die Kategorie "seltene alte Obstsorten" fällt!Da es dem Betrieb ein persönliches Anliegen ist, seine Rohstoffe aus der Region zu bekommen, bekommen die Landwirte deutlich mehr für ihre Waren als am Markt üblich.