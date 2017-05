ÖKB präsentierte stolze Bilanz

14.05.2017, 12:17 Uhr

Zahlreiche Aktivitäten prägten die Arbeit der letzten Monate.

Zum ÖKB-Bezirks-Delegiertentag in Mönichwald konnte Bezirksobmann Josef Zingl neben dem Bezirksvorstand auch Bgm. Stefan Hold und ÖKB Vizepräsident August Kargl begrüßen. Die Musikkapelle Mönichwald unter Kapellmeister Franz Posch begrüßte die teilnehmenden Delegierten musikalisch.In den Berichten von Bezirksobmann Josef Zingl, Bezirkskassier Franz Fuchs, BSM Thomas Riegebauer und Richard Kremnitzer spiegelte sich die Arbeit des letzten Jahres wider. Der Bezirksobmann besuchte über 20 Veranstaltungen im Bezirk, überregionale Veranstaltungen, auch in den Nachbar-Bundesländern Burgenland und Niederösterreich. Weiters wurden die Bezirksmeisterschaften im Stocksport, Kleinkaliber, Luftgewehr und Luftpistole vom Bezirksverband durchgeführt und die Meisterschaft im Scharfschießen in Kornberg für die Teilnehmer aus dem Bezirk organisatorisch abgewickelt. Auszeichnungen gab es für die besten Werber von Mitgliedern, der OV Unterrohr übertraf mit 29 Neumitgliedern im letzten Jahr alle Erwartungen. Eine Auszeichnung des Landesverbandes gab es für den Obmann des OV Pöllau, Karl Gaulhofer. Bgm. Stefan Hold und Vizepräsident August Kargl dankten den Kameraden für die Arbeit in den Gemeinden, für die Pflege der Kriegsgräber und die Teilnahme am örtlichen Geschehen.