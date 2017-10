12.10.2017, 07:20 Uhr

Omega lädt zum Frauencafé

Am Donnerstag, 19. Oktober, um 16 Uhr lädt der Verein Omega zum Interkulturellen Frauencafé in die Vereinsräumlichkeiten in der Bahnhofstraße 21 in Hartberg (Stibor Center) ein. Schwerpunkt ist diesmal das Thema „Gesundheitsangebote für Frauen und Mütter im Bezirk“ . Im Rahmen von des Treffens werden sich folgende Institutionen vorstellen: Frauen und Mädchenberatungsstelle; Elternberatungszentrum; Frühe Hilfen. Es gibt die Möglichkeit, konkrete Fragen zu den Angeboten direkt an die Beraterinnen zu stellen und diese besser kennen zu lernen. Alle Frauen unabhängig vom Alter und Herkunft sind herzlichst willkommen. Wie immer gibt es kostenlos Kaffee und Kuchen.

