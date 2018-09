"Oststeirischer Herbst" widmet sich der Ausbildung

19.09.2018, 15:01 Uhr

In Fürstenfeld, Hartberg, Gleisdorf und Weiz finden Bildungsmessen statt.

Unter dem Motto "Erklimme die Karrierleiter in der Oststeiermark" werden Jugendlichen und ihren Eltern, unterstützt von der Regionalentwicklung Oststeiermark, bei vier Bildungsmessen Orientierungshilfen für die Ausbildung an weiterführenden Schulen oder in einem Lehrberuf geboten. Im Beisein von Landesrätin Ursula Lackner, der Bürgermeister von Fürstenfeld und Hartberg, Werner Gutzwar und Marcus Martschitsch, sowie von WK Hartberg-Fürstenfeld-Regionalstellenobmann Herbert Spitzer, stellten die Organisatoren der Messen in Fürstenfeld, Hartberg, Gleisdorf und Weiz gemeinsam mit Bildungs- und Berufsorientierungskoordinatorin Bettina Mandl die Infoprojekte vor.Den Auftakt im Bezirk macht Fürstenfeld mit der "Schul- und BerufsInfoMesse" in der Stadthalle Fürstenfeld am Donnerstag, 4. Oktober, von 17 bis 20 Uhr und am Freitag, 5. Oktober, von 8.30 bis 12 Uhr. 20 regionale Betriebe, 35 Schulen und fünf Bildungseinrichtungen informieren über Ausbildungsmöglichkeiten und Jobchancen. Bei der Bildungs- und Berufsmesse Hartberg am Freitag, 9 November, von 10 bis 17 Uhr und am Samstag, 10. November, von 9 bis 13 Uhr in der Stadtwerke Hartberg-Halle können Bildungsangebote von Schulen und Betrieben samt Betreuungs- und Freizeitangeboten interaktiv auf einer Ausstellungsfläche von 2.500 Quadratmetern erkundet werden. Der "Jobday" im Kunsthaus Weiz startet am 3. Oktober um 19 Uhr mit einem Infoabend für Eltern. Am Donnerstag, 4. Oktober präsentieren sich Betriebe, Landesberufsschulen und Beratungsstellen mit ihrem Lehrlingsausbildungsangebot. Bei der Bildungs- und Berufsorientierungsmesse "B-Bom" im Forum Kloster in Gleisdorf werden am 21. November von 9 bis 15 Uhr 50 weiterführende Schulen, Lehrbetriebe und Infoeinrichtungen erwartet.