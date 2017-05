Per Sammeltaxi kostengünstig von Jennersdorf nach Fürstenfeld

04.05.2017, 08:50 Uhr

Mit einem Pilotprojekt zwischen Jennersdorf und Fürstenfeld möchte man den Nahverkehr in der Region und die heimische Wirtschaft stärken.

Um burgenländischen Bürgerinnen und Bürgern einen reibungslose Anbindung in die Thermenhauptstadt zu gewährleisten setzt die Stadtgemeinde nun in Kooperation mit der Gemeinde Jennersdorf ab sofort auf ein bezirks- und demnach auch bundesländerübergreifendes Mobilitätskonzept, das als Pilotprojekt für das Nahmobilitätsangebot in der Region ein Jahr laufen soll."Wer nicht mobil ist, kann am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen. In Zusammenarbeit mit dem Jennersdorf Taxi und regionalen Taxiunternehmen kann jeder seine Einkäufe, Arztbesuche oder sonstige Wege in oder über Gemeindegrenzen hinweg unabhängig und kostengünstig erledigen", führte Jennersdorfs Bürgermeister LAbg. Bernhard Hirczy aus. "So wird die heimische Wirtschaft gestärkt und die Kaufkraft bleibt in der Region."

Abholung direkt vor der Haustüre

Mobil durch die Region

Infos und Details

Innerhalb der Gemeinde kostet eine Fahrt 2 Euro. Innerhalb des Bedienastes und nach Jennersdorf vier Euro. Eine Fahrt von Jennersdorf nach Fürstenfeld beläuft sich ebenfalls auf 4 Euro. Die Fahrten werden als Sammelfahrten mit Kleinbussen von Taxiunternehmen aus der Region durchgeführt und finanziell von den Gemeinden und dem Land Burgenland unterstützt. (Fahrtzeiten siehe Info unten)Sammeltaxis (Fahrtbestellung unter 03329 46 800) holen die Gäste direkt vor der Haustüre ab und bringen jene zu den gewünschten Sammelpunkten. In Fürstenfeld wären das der Stadt-Zug-Platz, das LKH Fürstenfeld, Bahnhof Fürstenfeld, Grazerplatz, Schillerplatz und Fachmartzentrum.Weil die Nahversorgung in kleineren Ortschaften nicht mehr so gegeben sei, würde vor allem die weniger mobile Bevölkerungsgruppe und die ältere Generation von diesem Angebot profitieren, so Fürstenfelds Bürgermeister Werner Gutzwar.Das Jennersdorf Taxi verkehrt in der Gemeinde Jennersdorf von Montag bis Freitag (wenn Werktag). In anderen Gemeinden des Bezirks: am Montag, Donnerstag und Freitag. Die Fahrt kann immer von einer Wunschadresse (z.B. zu Hause) zu einem der Sammelpunkte bzw. bei der Rückfahrt umgekehrt durchgeführt werden.Die Fahrt innerhalb der Gemeinde Jennersdorf kostet 2 Euro. In anderen Gemeinden des Bezirks 4 Euro. Beim Kauf eines 10er Block sind nur 9 Fahrten zu zahlen. Fahrscheine gibt es bei den Fahrern.unter der Telefonnummer: 03329 46 800