26.04.2017, 13:58 Uhr

Rechtsinformation zur Einvernehmlichen Scheidung in Hartberg

Am Donnerstag, 4. Mai von 18 bis 19 Uhr informieren am Standort in Hartberg Hartberg wieder eine Juristin der FMB Hartberg-Fürstenfeld bzw. ein Jurist der Männerberatung Steiermark Außenstelle Hartberg zeitgleich in Gruppenterminen grundlegende Informationen zur einvernehmlichen Scheidung und damit verbundenen Rechtsfolgen. Beratung für Frauen: FMB Hartberg-Fürstenfeld, Rotkreuzplatz 1, Hartberg. Telefonische Anmeldung unter 03332 62 862; Beratung für Männer: Männerberatung Hartberg, Rotkreuzplatz 2, Hartberg. Telefonische Anmeldung unter 0316 831 414, Mo-Mi. 10-12 Uhr sowie Di und Do 16-18 Uhr.

Gefällt mir