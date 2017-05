Regionale Genussvielfalt in Bad Blumau

08.05.2017, 10:36 Uhr

Workshops, Vorträge und regionale Köstlichkeiten zum Probieren standen beim dritten "oachnstoackn" Gesundheitstag zum Thema Ernährung in Bad Blumau am Programm.

Bis Ende Mai 2016 war Bad Blumau gemeinsam mit Fürstenfeld, Burgau und Großsteinbach Netzwerkgemeinde im Projekt LebensWERTE Region Fürstenfeld. Im Jänner 2016 erhielt Bad Blumau die Plakette "Gesunde Gemeinde". Der im Rahmen des Projektes gebildete Arbeitskreis, der aus sieben Mitgliedern besteht und von Vizebürgermeister Siegfried Flechel koordiniert wird, trägt den Namen "Oachnstoak" und bezieht sich auf die 1.000-jährige Eiche von Bad Blumau. Seit rund drei Jahren organisiert der Arbeitskreis nun bereits "oachnstoake" Veranstaltungen“, deren Besuch in einem eigenen Gesundheitspass bestätigt werden.

Gesunde Nahrungsmittel aus der Region

Superfood aus der Nähe

Dazu gehört auch der traditionelle Gesundheitstag, der dieses Jahr bereits zum dritten Mal das Kulturzentrum Bad Blumau zum Mekka regionaler gesunder Vielfalt verwandelte. Unter dem Motto "Gesunde Nahrungsmittel aus der Region" stand diesmal - koordiniert durch Christian Fadengruber von Styria Vitalis - das Thema Ernährung am Programm.In seiner Begrüßung verwies Bürgermeister Franz Handler auf die "große Bedeutung der regelmäßig stattfindenden Gesundheitsveranstaltungen, die einen wertvollen Beitrag zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung leisten."Zehn regionale Selbstvermarkter präsentierten interessierten Besuchern ihre Angebote aus heimischer Produktion. Kernöl und selbstgebackenes Brot standen ebenso am "Speiseplan" zu Verkostung bereit, wie Vollkornnudeln, Honig und selbstgezüchtete Sprossen. Wie diese gezogen werden konnten die Teilnehmer beim Vortrag von Christine Groß erfahren.Claudia Doppler von der Landwirtschaftskammer Hartberg-Fürstenfeld informierte zum Thema Superfood und präsentierte regionale Alternativen zu Chiasamen, Granatäpfel, Avocado und Co.Über seine Erfahrungen zur Ernährung aus der eigenen Region im Umkreis von 100 Kilometer im Zuge seines "Essperiments" berichtet Großsteinbachs Vize-Bürgermeister Christian Groß. Kinder ließen sich bei einer eigenen Kinder-Kräuterwanderung von Simone Klenner und Margit Ohner-Winkovics in die Welt der Kräuter entführen und zauberten Kräuteraufstriche, die verkostet werden konnten. Den Abschluss bildete eine große Verlosung von regionalen Schmankerl.