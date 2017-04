Rekord beim Frühjahrsputz

29.04.2017, 17:25 Uhr

280 Gemeinden haben mitgemacht und die Natur von mehr als einer Million Kilogramm Müll befreit.

Mehr als einen Monat lang haben die Steirer ein Zeichen gegen das unbedachte Wegwerfen von Müll gesetzt - und fleißig Wiesen, Wälder, Bachläufe und Grünanlagen gesäubert. Beim Abfallwirtschaftsverband Hartberg in St. Johann in der Haide fand die steiermarkweite Abschlussveranstaltung statt. Obmann Bgm. Hermann Grassl und Geschäftsführer Georg Pfeifer freute sich dazu zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze Landesrat Johann Seitinger, LAbg. Hubert Lang, BH Max Wiesenhofer, den steirischen Nachhaltigkeitskoordinator Wilhelm Himmel und Hausherrn Bgm. Günter Müller begrüßen zu können.

54.000 Teilnehmer

Auf andere schauen

500.000 Tonnen Müll

Steiermarkweite Aktion:

LR Johann Seitinger zeigte sich in einer ersten Bilanz stolz: „Die steirische Aktion zum Frühjahrsputz ist mit Sicherheit die größte Umweltbewegung, die es europaweit gibt: 54.000 Menschen haben am zehnten Frühjahrsputz teilgenommen.“ Insgesamt habe man die Natur von mehr als einer Million Kilogramm Müll befreit - und das im Zuge einer Million freiwilliger Einsatzstunden. Der Landesrat betont: „Man muss den höchsten Respekt vor den tausenden Steirern haben, die sich aktiv für eine saubere Steiermark einsetzen und damit auch Vorbild für die künftige Generation sind.“ Denn auch heuer haben wieder zahlreiche Kinder tatkräftig mitgeholfen - nämlich 25.000 aus 350 Volksschulen.Neben einer sauberen Umwelt bleiben den Kindern auch wichtige Eindrücke, die sie nicht so schnell vergessen, erklärt die St. Johanner Volksschuldirektorin Julia Schmid: „Die Schüler der zweiten und dritten Klasse gehen mit Gemeindearbeitern durch die Gemeinde gehen. Sie schauen dann nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere. Man merkt ganz stark, dass sie die anderen Kinder dann auch darauf hinweisen, wenn sie Müll auf der Straße oder im Klassenzimmer übersehen.“Insgesamt sorgen Steiermarks Haushalte im Jahr für über 500.000 Tonnen Müll: „Wir haben es geschafft, dass wir die Entwicklung beim Restmüll stabilisieren. Aber das, was getrennt gesammelt wird - Papier, Glas, Metalle, vor allem Kunststoff - das steigt ständig“, ermahnt der steirische Nachhaltigkeitskoordinator Wilhelm Himmel.Der große steirische Frühjahrsputz wird vom Lebensressort Steiermark, der Fachgruppe Abfall- und Abwasserwirtschaft der Wirtschaftskammer Steiermark, dem Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände und dem ORF Steiermark unterstützt.