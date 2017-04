Ringana: Dachgleiche ist erreicht

28.04.2017, 13:05 Uhr

Das Hartberger Erfolgsunternehmen investiert fünf Millionen Euro in ein Logistikzentrum.

2016 feierte der Hartberger Frischekosmetikproduzent Ringana nicht nur sein 20-jähriges Jubiläum, sondern auch das bisher erfolgreichste Jahr seit Bestehen. Da die Nachfrage nach den frischen Produkten direkt ab Werk immer größer wird, muss das Unternehmen weiter expandieren. Erst 2013 wurde das neue Frischwerk in der Angerstraße in Hartberg eröffnet. Ein alter abbruchreifer Supermarkt wurde damals nachhaltig adaptiert u. a. mit eigener Stromerzeugung. Für dieses Modell einer nachhaltigen Produktionskette erhielt Ringana auch den Klimaschutzpreis. Jetzt wird das „Frischewerk“ weiter ausgebaut: So werden 3.000 m2 zugebaut und fünf Millionen Euro investiert. Hier soll eines der modernsten Logistikzentren Österreichs entstehen, das die elektronische Rückverfolgbarkeit jedes Produktes garantiert.Das Erreichen der Dachgleiche bildete den Anlass, die Arbeit einmal ruhen zu lassen und den Mitarbeitern sowie der Firmenleitung der für den Rohbau verantwortlichen Baufirma Sterlinger & Co für ihre Leistungen zu danken. Die Firma Ringana vertraut bei der Realisierung des Großprojektes ausschließlich regionalen Unternehmen vertrauen zu können, die diesen strengen Kriterien vollauf gerecht werden. Nahezu alle ausführenden Unternehmen stammen aus einem Umkreis von nur 30 Kilometern. Sogar die hochmoderne Fördertechnik mit Hilfe besonderer Shuttles wird direkt aus der Region kommen. "Damit stärken wir die regionale Wirtschaft und zeigen welches Potenzial in unserer Herkunftsregion steckt", so der kaufmännische Leiter der Firma Ringana Michael Russ.Die nächste Bauphase betrifft den Innenausbau des neuen Logistikzentrums, die Fertigstellung ist Ende August geplant.