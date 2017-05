Schüler als Sicherheitsexperten

04.05.2017, 18:13 Uhr

Bad Waltersdorf war der Austragungsort der diesjährigen Kindersicherheits-Olympiade.11 Schulen mit 217 Schülern stellten in 4 Bereichen ihr Wissen, Können und ihre Geschicklichkeit unter Beweis.Unter der Leitung von Herbert Uhl wurde die Tour mit Einmarsch, Fahnenhissung, olympischer Eid und dem Entzünden der olympischen Flamme eröffnet. Eine große Zahl an Ehrengästen, Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer, Landtagsabgeordneter Hubert Lang oder Bürgermeister Josef Hauptmann sowie die Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Rotes Kreuz, AUVA, Bergrettung oder Polizei waren bei der Olympiade vertreten. Die Kinder hatten mehrere Aufgaben zum Thema Sicherheit zu bewältigen. Auch für das leibliche Wohl der Kinder und Begleiter wurde gesorgt.Spannend waren nicht nur die Spiele und Wettkämpfe der einzelnen Volksschulen aus Wenigzell, Großwilfersdorf, Flattendorf, Burgau, Friedberg, Greinbach, Pöllau, Bad Waltersdorf 4a+4b, Kaindorf, Pöllauberg und Ottendorf, spannend war auch die Siegerehrung. Mit 369 Punkten konnte die 3. Klasse der Volksschule Wenigzell den Sieg vor der Volksschule Großwilfersdorf und Flattendorf erringen. Wenigzell wird beim Landesfinale am 8. Juni 2017 in Kapfenberg (Franz Fekete Stadion) den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld vertreten.Die Vorbereitungen bzw. die Organisation vor Ort lag in den Händen von Franz Winkler samt Team. Für die Durchführung der Kindersicherheitsolympiade zeichnete das 10- köpfige "Safety - Team Steiermark" unter der Leitung von Geschäftsführer Heribert UHL verantwortlich.