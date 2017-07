Senioren schnupperten Kräuterduft

19.07.2017, 15:28 Uhr

Seniorenbund Ortsgruppe Pöllau genoss einen Ausflug für alle Sinne.

PÖLLAU/RABENWALD. Nach dem Motto "Das Gute liegt so nah" stand beim diesjährigen Ausflug des Seniorenbundes, Ortsgruppe Pöllau der Alpenkräutergarten der Familie Käfer in Rabenwald am Programm. Unter der fachkundigen Führung von Margarete Käfer erfuhren die interessierten Senioren und Seniorinnen viel Wissenswertes über Wachstum, Pflege und Verwendbarkeit der über 400 Kräuter und Pflanzen der Anlage. Auch kulinarisch blieb kein Wunsch offen. Im "1000m Stüberl genoss man nicht nur Speis und trank, sondern auch einen atemberaubenden Blick in die Landschaft.