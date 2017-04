So versuchten sich unsere Bauern gegen den Frost zu schützen

21.04.2017, 08:20 Uhr

Großer Dank gilt den vielen freiwilligen Helfern, die in der vergangenen Nacht für Obst und Wein im Einsatz waren.

Auch die Obst- und Weinbauern im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld waren in der vergangenen Nacht auf den Beinen, um sich gegen den Frost zu wappnen. Bereits im vergangenen Jahr gab es durch den Spätfrost Ende April massive Ernteeinbußen zu verzeichnen. Um diesen heuer vorzubeugen, versuchten beispielsweise Mitglieder des Weinbauvereins Hartberg - unter anderem Familie Steinbauer in Neuberg (Hartberg-Umgebung) ihre Weingärten durch das Anzünden von Strohballen zu schützen.Dort zeigte das Termometer in der letzten Nacht minus drei Grad.Durch die nächtliche Räucher-Aktion hofft man, dass sich der Schaden dieses Jahr in Grenzen hält."Ein ganz besonderer Danke gilt allen freiwilligen Helfern und Mitgliedern des Weinbauvereins Hartberg für ihr Engagement und ihren Einsatz in der vergangenen Nacht", bedankte sich Markus Steinbauer, der gerade mit den Nacharbeiten, wie das Löschen der Glutnester beschäftigt ist.Die genauen Ausmaße des Temperatursturzes werden erst in den kommenden Stunden ersichtlich sein.