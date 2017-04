Solidarisierungswelle für Biogasanlagen-Betreiber wird größer

28.04.2017, 11:36 Uhr

Mit den bisherigen Protesten hat man erreicht, dass die parlamentarische Beschlussfassung eines Gesetzesentwurfes, der das Aus für viele Biogasanlagen bedeutet hätte und für 26. April geplant gewesen wäre, erneut verschoben wurde. Die nächsten Plenartage des Parlamets sind für den 16. und 17. Mai angesetzt. "Man merkt, dass die Politik in der Sache Ökostrom-Novelle beweglicher wird und auch das Bewusstsein der Bevölkerung geweckt wurde", hofft Hauptmann die Politik zum Umdenken bewegen zu können. Unterstützung sicherten bereits die örtlichen Bürgermeister zu.

Mahnwache vor dem Bundeskanzleramt

Als nächstes steht am 7. Mai eine Mahnwache in Strem bei Güssing an, wo auch eine Petition für Unterschriften aufliegen wird. Für den 9. Mai organisiert Hauptmann gerade gemeinsam mit Anlagenbetreibern und Vertretern aller Bundesländer eine Mahnwache vor dem Bundeskanzleramt in Wien.Schließlich sei man unverzichtbare Lieferanten von erneuerbarer Energie, nicht nur für Strom und Wärme, sondern auch für die E-Mobilität. "Es scheint ambivalent. Die Politik will zum einen die E-Mobilität fördern, zum anderen den Ökostrom abdrehen. Sollen dann E-Autos künftig mit Atomstrom und Kohle laufen?", fragt sich Hauptmann.